شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة بسيطة تمكنك من حظر الإعلانات على يوتيوب .. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "سبوتنك"، يعمل هذا التغيير البسيط في عنوان رابط صفحة الفيديو على منع معظم (أو حتى جميع) الإعلانات، بما في ذلك إعلانات الفيديو التي تقاطع المشاهدة.

ويمكن استخدام الخدعة على سطح المكتب أو الموبايل، لكن ووفقاً للخبراء، يجب استخدام تلك الحيلة الجديدة بمسؤولية، وعقب تجربتها فسيتوقف "يوتيوب" على تقديم لك محتوى جديد الذي تستمتع به كما لن يحصلوا صاحبو الإعلانات على أموالهم أو أتعابهم المادية. وبالأحرى يعلم يوتيوب أن الأشخاص يستخدمون هذه الخدعة الآن، لذا سيقومون بتصحيح الثغرة عاجلاً أم آجلا.

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في سياق آخر، حذفت شبكة "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، أكثر من 50 ألف فيديو تحتوي خطابات أنور العولقي، المرتبط بتنظيم "القاعدة".