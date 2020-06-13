شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة بسيطة تمكنك من حظر الإعلانات على يوتيوب .. جربها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكره موقع "سبوتنك"، يعمل هذا التغيير البسيط في عنوان رابط صفحة الفيديو على منع معظم (أو حتى جميع) الإعلانات، بما في ذلك إعلانات الفيديو التي تقاطع المشاهدة.
ويمكن استخدام الخدعة على سطح المكتب أو الموبايل، لكن ووفقاً للخبراء، يجب استخدام تلك الحيلة الجديدة بمسؤولية، وعقب تجربتها فسيتوقف "يوتيوب" على تقديم لك محتوى جديد الذي تستمتع به كما لن يحصلوا صاحبو الإعلانات على أموالهم أو أتعابهم المادية. وبالأحرى يعلم يوتيوب أن الأشخاص يستخدمون هذه الخدعة الآن، لذا سيقومون بتصحيح الثغرة عاجلاً أم آجلا.
في سياق آخر، حذفت شبكة "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، أكثر من 50 ألف فيديو تحتوي خطابات أنور العولقي، المرتبط بتنظيم "القاعدة".
وجدير بالذكر أنه كشف تقرير حديث عن ارتفاع نسبة الحسابات المخترقة على شبكة اليوتيوب الاجتماعية والمتاحة للبيع بالفعل الآن عبر المتسللين على شبكة الإنترنت المظلم وذلك بحسب تقرير نشر عبر شبكة الأبحاث الأمنية IntSights، حيث يتم حاليا على الإنترنت المظلم عرض قوائم تضم المئات من حسابات المستخدمين على منصة بث الفيديو اليوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حيلة بسيطة تمكنك من حظر الإعلانات على يوتيوب .. جربها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.