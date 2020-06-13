أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرف على مواصفات وسعر Play Station 5

أزاحت شركة "سوني"، الخميس الماضي، الستار عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الأشهر في العالم play station 5 "بلاي ستيشن 5".

ونشر الحساب الرسمي لبلاي ستيشن، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين الأبيض والأسود مع زوايا بارزة، بجانب تصميم جديد لأيدي التحكم مقارب إلى حد ما النسخة السابقة.

وعن موعد إصدار الجهاز الجديد، فاكتفت الشركة بالقول "قريباً في عطلة العام 2020"، دون أن تحدد سعره أو تفاصيل أخرى عنه.

ورجحت عدد من مواقع الألعاب الإلكترونية أن يكون سعر الجهاز الجديد نحو 499 دولاراً، بحسب ما ذكر موقع "تيك تريدر"، فيما ذكرت مواقع أخرى أن سعر الجهاز يترواح بين 650 إلى 750 دولاراً.

ونستعرض لكم المواصفات التي سيأتي بها الجهاز الجديد:

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- معالج AMD Zen 2 ثماني النوة بسرعة 3.5 جيجاهرتز.

- معالج رسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب.

- ذاكرة وصول عشوائية 256 بت بسعة 16 جيجا بايت من نوع GDDR6.

- معدل نقل البيانات في الذاكرة بسرعة 448 جيجا بايت في الثانية.

- هارد تخزين NVMe SSD فائق السرعة بسعة 825 جيجابايت الذي يصل به معدل نقل البيانات إلى 5 جيجا بايت في الثانية.

- محرك أقراص ليزر من نوع 4K Blu-ray.

- القدرة على عرض ألعاب بدقة 8K وعرض 4K بسرعة 120 إطارًا في الثانية.