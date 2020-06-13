شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتعمل فيديو كول.. إيه الفرق بين Google Meet وHangouts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اتجاه العديد من سكان العالم للعمل عن بُعد، دخلت العديد من شركات التكنولوجيا خاصة جوجل بقوة لجذب هؤلاء المستخدمين وتشجيعهم على استخدام تطبيقيها للمكالمات المرئية Meet وHangouts في محاولة منها للتنافس مع باقي التطبيقات التي أصبحت ذات شعبية كبيرة، مثل: Zoom وMicrosoft Meet.

ورغم أن كلا من تطبيقي Google Meet وHangouts من تطوير جوجل نفسها، إلا أن هناك اختلافات رئيسية في طريقة عمل كل منهما، وفيما يلى نعرض مقارنة شاملة بين تطبيقي Google Meet وHangouts توضح أبرز الاختلافات كما يلى:

- Google Hangouts:

هو تطبيق موجود منذ فترة طويلة ضمن خدمات جوجل، ويتيح إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية بشكل مجاني، بالإضافة إلى المراسلة الجماعية ومشاركة الملفات، وهو مصمم لاستهداف المستخدمين الذين يبحثون عن تطبيق للدردشة مع العائلة والأصدقاء بسهولة، ويتيح التطبيق دعوة ما يصل إلى 150 شخصًا إلى المحادثة الواحدة ولكن لا يمكن لأكثر من 10 أشخاص الانضمام إلى مكالمة الفيديو في الوقت نفسه.

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لكن التطبيق لا يتيح للمستخدمين رؤية جميع الأشخاص الموجودين في غرفة الدردشة في الوقت نفسه عندما يتحدث أحد الأشخاص.

-Google Meet:

هو تطبيق موجه للشركات بشكل أساسي، وقد ظهر للعلن مع بدء انتشار فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه هو منافسًا مباشرًا للتطبيقات الأخرى التي تستهدف الشركات، مثل: تطبيقي Zoom وMicrosoft Teams، وقد اتاحت جوجل التطبيق للجميع بشكل مجاني تمامًا، مع عرض مكالمات بلا حدود حتى يوم 30 ديسمبر من العام الحالي.

ويوفر التطبيق العديد من أدوات حماية الخصوصية الافتراضية مثل: عناصر تحكم المضيف كالقدرة على قبول الدخول إلى اجتماع أو رفضه، وكتم المشاركين أو إزالتهم – والتشفير أثناء نقل البيانات، كما يتيح التطبيق مشاركة ما يصل إلى 100 شخص في مكالمة الفيديو الواحدة في الوقت نفسه.