شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك حماية نفسك من رسائل واتس آب "الخبيثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير جديدة أن بعض مستخدمي واتس آب يقعون ضحايا احتيال يستغل علاقات الناس وثقتهم بالمطورين، ويرسل المحتالون رسالة بسيطة من صديق تعرفه، ويدعي الصديق أنه غير قادر على تسجيل الدخول ويحتاج إلى استخدام رقم هاتفك للحصول على رمز تحقق.

ووفقا لما ذكره موقع "سبوتنك"، بمجرد أن تقدم الرمز باستخدام هاتفك سيسيطر المحتالون على حسابك وقائمة اتصالاتك التي ستستخدم للمضايقات بنفس الطريقة، بحسب ما نقله موقع "كوماندو".

والآن يقوم الهاكرز بإرسال رسائل إلى المستخدمين يزعم أنها من مطوري "واتسآب"، لذا عليك أن تكون يقظا دائما لمن يرسل لك الرسائل.

Advertisements

ولكي يحصل الهاكرز على ما يريدونه عليك أن تجيب على الرسالة وتقع في الفخ، لهذا عليك الاتصال بالصديق والتأكد إن كان هو الذي أرسل الرسالة أم لا.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة جديدة ظهرت في تطبيق "واتسآب"، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحا للجميع على محرك البحث "جوجل".