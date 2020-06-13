شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى سماعة لاسلكية.. 9 حاجات لازم تخلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية واحدة من الملحقات التى يعتمد عليها الكثير من المستخدمين، خاصة مع وجود العديد من العلامات التجارية التي تقدمها بأسعار مناسبة، لكن عندما يقرر أي مستخدم شراء سماعة لاسلكية يجد أمامه حيرة كبيرة في شراء السماعة، وفيما يلى نعرض مجموعة من الامور التى يجب على المستخدمين مراعاتها قبل شراء أي سماعة لاسلكية كما يلى:

شكل سماعات الأذن وحجمها مهمان:

من المهم اختيار سماعات الأذن التي تتناسب تمامًا مع حجم الأذن للحصول على راحة خلال الاستخدام، إضافة إلى تقليل فرصة السقوط أو فقدانها عن طريق الخطأ.

اختر التصميم الصحيح:

هناك عدة أنواع من سماعات الأذن، بعضها يتميز بتصميم خطاف الأذن "Earhook design”، وبعضها يأتي مع زعانف أذن "Earbuds with fins" من أجل ملاءمة أفضل بينما يتبع البعض الآخر تصميم AirPods، لذلك اختر المناسبة لك:

- تصميم مشبك الأذن "Earhook design": مناسب لنمط الحياة النشط

- سماعات أذن ذات زعانف "Earbuds with fins": تعمل بشكل جيد لكل من الاستماع للموسيقى وكذلك التدريبات الخفيفة

- سماعات تشبه AirPods: مثالية للاستماع إلى الموسيقى العادية أو تلقي المكالمات

يجب أن تكون سماعات الأذن خفيفة الوزن:

توفر سماعات الأذن خفيفة الوزن راحة أفضل ولا تؤذي الأذنين أثناء جلسات الاستماع الطويلة.

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ابحث عن خيارات الاتصال:

تأكد من أن سماعات الأذن تأتي مع Bluetooth 5.0 أو على الأقل Bluetooth 4.2 لأنها وحدات منخفضة الطاقة وتوفر نطاق اتصال أفضل.

بطارية جيدة:

يجب أن توفر سماعات الأذن على الأقل 3 ساعات من الاستماع على الأقل وفقًا للمعايير الحالية.

علبة شحن جيدة:

اختر زوجًا من سماعات الأذن التي تأتي مع علبة شحن، والتي توفر ما لا يقل عن 12 ساعة من الشحن الإضافي.

دعم السماعات الشحن السريع أو الشحن اللاسلكي:

يعد دعم الشحن السريع أمرًا حاسمًا لأنه يضمن أن سماعات الأذن تقضي وقتًا في الاستخدام أكثر من حالة الشحن، وعلى الرغم من ذلك، يعد الشحن اللاسلكي شرطًا أكثر من الضرورة.

تحقق من دعم برنامج الترميز:

قبل إجراء عملية الشراء، تأكد من أن سماعات الأذن تأتي مع دعم برامج ترميز الصوت المستخدمة على نطاق واسع مثل aptX، SBS ، إلخ، حتى يمكنها تشغيل كافة الملفات الصوتية.

خيار للتحكم في الموسيقى والمكالمات

لا بد من وجود زر أو عناصر تحكم في الإيماءة لإجراء مكالمات أو التحكم في تشغيل الوسائط.