سامسونج تعمل على ذاكرة تخزينية SSD بسعة 8 تيرابايت، وفقا لأدلة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - هذه الأيام، أصبحت الذواكر التخزينية SSD أكثر شيوعًا. في حين أن الذواكر التخزينية SSD كانت موجودة منذ فترة، إلا أنه لم يتم تبنيها على نطاق واسع تمامًا نظرًا لأنها كانت باهظة الثمن، على الرغم من إنخفاض أسعارها قليلاً في السنوات الأخيرة. لا تزال مُكلفة، ولكنها بالتأكيد أصبحت أرخص مما كانت عليه.

ومع ذلك، إذا كنت تتطلع لتزويد الحاسوب الخاص بك بذاكرة تخزينية من نوع SSD ذات سعة كبيرة، فقد تكون سامسونج هي العلامة التجارية التي يجب البحث عنها. هذا لأنه يبدو أنه تم إكتشاف صفحة على متجر أمازون للذاكرة التخزينية Samsung QVO SSD من سامسونج تمتاز بسعة 8 تيرابايت. نعم، ما قرأته صحيح، هذه الذاكرة التخزينية تمتاز بسعة 8 تيرابايت.

ومع ذلك، قبل أن تشعر بالحماس الشديد، هناك أشياء معينة ينبغي عليك أخذها بعين الإعتبار. في البداية، هذه الذاكرة التخزينية تُكلف 900 دولار أمريكي، مما يعني أنها ليست رخيصة بالتأكيد. ثانيًا، وفقا لموقع Tom’s Hardware، فمن المرجح أن تستخدم تقنية Samsung QLC 3D V-NAND من سامسونج على غرار الذاكرة التخزينية Samsung QVO 860، مما يعني أنها ستركز بشكل أكبر على التخزين بدلاً من الأداء على الرغم من أن هذا لا يعني بأنها ستكون بطيئة.

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تشير المعلومات على متجر أمازون أيضًا إلى أن نسخة 8 تيرابايت من هذه الذاكرة التخزينية الجديدة ستكون متاحة للطلب إبتداء من 24 أغسطس، ولكن نسخة 1 تيرابايت ستُعرض للبيع إبتداء من 30 يونيو.