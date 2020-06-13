شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 60 قمرًا صناعيًا آخر للإنترنت الفضائى .. اعرف امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستطلق SpaceX دفعة من أقمارها الصناعية Starlink إلى المدار غدًا على صاروخ Falcon 9 الذي أطلق رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية مؤخرا، حيث سيغادر من كيب كانافيرال بفلوريدا في الساعة 10:21 بتوقيت جرينتش من يوم 13 يونيو، وهى ثاني دفعات من ثلاث دفعات هذا الشهر، وبذلك تصل كوكبة الإنترنت إلى 540 قمر صناعى.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسرع SpaceX من وتيرة الإطلاق، وستكون هذه هي الثانية هذا الشهر، مع موعد إطلاق ثالث في 22 يونيو، مما يجعل الكوكبة تصل إلى 600 قمر صناعى بنهاية الشهر.

حصلت شركة SpaceX على إذن من حكومة الولايات المتحدة لإطلاق ما يصل إلى 42000 قمر صناعي في مدار حول الأرض.

كما أنه بحلول نهاية يونيو، ستكون SpaceX نفذت أربعة عمليات إطلاق صاروخ Falcon 9 في شهر واحد، بما في ذلك عمليات إطلاق Starlink الثلاثة ومهمة طاقم ناسا التاريخية.

Advertisements

تقول الشركة، إنها تأمل في أن تتمكن من البدء في تقديم خدمة إنترنت أساسية عندما يكون لديها كوكبة من 800 قمر صناعي على الأقل، ومن المرجح أن يحدث ذلك في وقت لاحق من هذا العام.

تلقى المشروع انتقادات واسعة النطاق من علماء الفلك لتشويه المنظر الطبيعي لسماء الليل لأن الأقمار الصناعية تعكس بشكل كبير.

جربت SpaceX طرقًا لجعل الأقمار أقل وضوحًا من الأرض، وتضمنت دفعة 4 يونيو مركبة تجريبية واحدة مزودة بواقي شمسي مدمج.

وكانت حصلت الشركة على إذن من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبناء كوكبة إنترنت فضاء بقوة 12000 تسمى ستارلينك.

وقال مركز كينيدي للفضاء في منشور على مدونة، "هدف ستارلينك هو إنشاء شبكة ستساعد في توفير خدمات الإنترنت لأولئك الذين لم يتصلوا بعد، وتوفير إنترنت موثوق به وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم".