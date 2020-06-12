الاعلام الرقمي: تطبيق عراقي ينجح في مكافحة الاخبار المزيفة

اكد فريق مركز الاعلام الرقمي DMC، الجمعة، ان انتشار الاخبار المزيفة على مختلف المنصات الرقمية يُعد المشكلة الابرز التي تواجه هذه المنصات وتسيء لسمعتها وتضر بقيمتها السوقية وتشكك الاخرين بها.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تطبيق فريق التقنية من اجل السلام العراقي جاء انعكاسا لهذه المشكلة ومحاولة للحد منها من خلال السعي للكشف عن هذه الاخبار وفضح دلالاتها".

ونقل المركز عن الناطق الرسمي باسم التقنية من اجل السلام بحر جاسم قوله ان "تطبيق التقنية هو اول تطبيق عربي وعراقي يُستخدم لمواجهة الاخبار الكاذبة والتحقق منها".

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واوضح المركز ان "هذه التطبيق الذي تم اطلاقه بجهود عراقية خالصة، جاء نتيجة تبرعات عراقية من متابعي فريق التقنية على المنصات المختلفة ممن يؤمنون بمشروع التقنية وهدفهم النبيل".

وشدد المركز على ان "التطبيق جاء بمميزات فريدة منها ترجمة كل الاخبار والمنشورات باللغة الانكليزية، بالاضافة الى امكانية البحث عن الكلمة المطلوبة باربع محركات بحث هي Google و Yandex و Bing و TinEye فضلا عن امكانية البحث عن اماكن نشر فيديو معين من خلال رفعه للتطبيق الذي سيتولى مهمة البحث عنه او وضع رابط الفيديو، وهذا مالم نجده في اي تطبيق عراقي او عربي بهذه الجودة".