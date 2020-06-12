شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يخطط لإنشاء صندوق استثمار "بملايين الدولارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار صندوق مايكروسوفت الاستثماري M12 الذي يساعد الشركات الناشئة في مجال B2B أو معاملات الشركات في التقنيات الناشئة، أفادت التقارير أن فيس بوك يؤسس صندوقه الخاص الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات للاستثمار في "الشركات الخاصة الرائدة جنبًا إلى جنب مع أكبر شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين ".

وبحسب موقع TOI الهندى، فقامت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة بتعيين مستثمرين محنكين في مجال التكنولوجيا ضمن فريق تجارب المنتجات الجديدة (NPE) لقيادة صندوق المشروع القادم، وأكد فيس بوك على التوظيف لشركة Axios دون تسمية الموظف الجديد لرئاسة المشروع أو الكشف عن حجم الصندوق.

وقال التقرير "بدء برنامج استثمار رسمي يستهدف الشركات الناشئة يمكن أن يعزز قدرة الشركة على اكتشاف التطبيق الاجتماعي الكبير التالي قبل أن يصبح كبيرا"، و نشر موقع فيس بوك مؤخرًا وظيفة شاغرة تبحث عن "رئيس استثمارات"، وقال فيس بوك في الإعلان عن وظيفة محذوفة الآن: "في هذا المنصب ، ستدير صندوقًا بملايين الدولارات يستثمر في شركات خاصة رائدة إلى جانب أكبر شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين "، وأضاف "ستقوم بتطوير أطروحات الاستثمار والتأثير ، وقيادة تنفيذ استثمارات جديدة ، ودعم شركات المحافظ الحالية حسب الحاجة".

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وقد استثمر فيس بوك مؤخرًا 5.7 مليار دولار (حوالي 43.574 كرور روبية) في Reliance Jio ولكن المشروع الجديد هو نهج مختلف يركز على الشركات الناشئة، حيث يهدف فريق NPE من فيس بوك إلى تطوير تطبيقات تجريبية للمستهلكين الذين لا يزالون بعيدًا قليلاً عن العلامة التجارية الأساسية لـ فيس بوك.

لقد أعلنت للتو عن تطبيق iOS جديد يسمى "Collab" ، المصمم للإنشاء التعاوني لمقاطع الفيديو الموسيقية التي تأخذ تطبيق الفيديو القصير الصيني TikTok، وقال التقرير: "يساعد أيضًا في إدارة الصندوق الجديد شابي رضوي ، المخضرم في Google و Kleiner Perkins الذي كان مؤخرًا في Gradient Ventures ، إحدى الشركات التجارية المملوكة لشركة Alphabet ، الشركة الأم لشركة جوجل".