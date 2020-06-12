خدمة Google Meet بدأت بتلقي ميزة لإلغاء ضوضاء الخلفية تستند على الذكاء الإصطناعي

فاطمة أيت طالب - دبي -

تكمن المشكلة في الأستوديوهات المنزلية بشكل عام في أنها ليست مصممة لإنتاج صوت ذات جودة ووضوح مماثل لجودة ووضوح الصوت المُنتج في الأستوديوهات الإحترافية. في كثير من الأحيان، تلتقط الميكروفونات التي نستخدمها، وخاصة تلك المدمجة في الحواسيب المحمولة وكاميرات الويب ضوضاء الخلفية بسهولة إلى حد ما.

هذا يعني أنه أثناء مؤتمرات الفيديو، يمكن أن تكون البيئة صاخبة. ومع ذلك، الخبر السار لأولئك الذين يستخدمون خدمة Google Meet هو أنه يبدو أن شركة جوجل قامت الآن بإصدار تقنية لإلغاء الضوضاء تستند على الذكاء الإصطناعي. وهذا يعني أنه بإستخدام الذكاء الإصطناعي، ستُحاول خدمة Google Meet تمييز الأصوات عن ضوضاء الخلفية، وستحاول التخلص من الضوضاء غير المرغوب فيها قدر الإمكان.

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سيتم إطلاق هذه الميزة على مراحل، لذلك إذا كنت تستخدم Google G Suite، فينبغي أن تتوقع الحصول على هذه الميزة في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما سيتعين على الجميع الإنتظار. تمكن القائمين على موقع VentureBeat من الوصول إلى هذه الميزة، وكما ترى في الفيديو أعلاه، يبدو أن التكنولوجيا تعمل على نحو جيد إلى حد ما، على الرغم من أنها تبدو وكأنها تُخمد صوت المستخدم قليلاً.

ومع ذلك، فشركة جوجل ليست وحدها التي تستخدم التكنولوجيا لمحاولة التخلص من الضوضاء غير المرغوب فيها بدون معدات إضافية. على سبيل المثال، تملك شركة Nvidia إضافة برمجية مصممة من أجل معالجات الرسوميات الخاصة بها تعمل على توفير نفس التأثير.