سامسونج تعمل على Galaxy S20 Lite، وسيصل مع واجهة Samsung One UI 2.5

فاطمة أيت طالب - دبي - في بداية هذا العام، قامت شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy S10 Lite، وهو بديل أرخص لهواتف Galaxy S10 الرائدة علمًا أنه وصل مع شاشة مسطحة كبيرة وبطارية ضخمة. حسنًا، وفقا لمعلومات جديدة حصل عليها موقع SamMobile، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل على خليفة Galaxy S10 Lite.

للآسف، لم يتم الكشف عن الكثير من المعلومات حول الهاتف Galaxy S20 Lite بإستثناء أنه سيضم ذاكرة داخلية بحجم 128GB، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.5، وقد يضم كذلك المعالج Snapdragon 865.

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لن تحصل جميع الأسواق على نسخة 5G. يُقال أن النسخة العالمية من الهاتف Galaxy S20 Lite ستحمل الإسم الرمزي SM-G780، وستكون هناك نسخة تدعم شبكات 5G، ونسخة أخرى تدعم شبكات 4G فقط. ومع ذلك، فليس هناك حاليًا أية معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف، ولكن نأمل أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في قادم الأيام والأسابيع.