فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة جوجل بإصدار النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام Android 11 الأحدث من الشركة، وهي النسخة المتاحة الآن للتحميل على هواتف Google Pixel بدءًا من الجيل الثاني.
ومع ذلك، النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام Android 11 ستشق طريقها إلى الأجهزة الأخرى غير التابعة لشركة جوجل قريبًا. شركة Oppo على سبيل المثال لا تستطيع الإنتظار، وبالتالي فقد كشفت لنا اليوم أن الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro سيكونا من بين أولى الهواتف الذكية التي ستحصل على النسخة التجريبية العامة من نظام Android 11.
وعلى ما يبدو، ستقوم شركة Oppo بجلب النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام Android 11 للهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro في وقت ما قبل نهاية هذا الشهر. وبالتأكيد، هذه نسخة تجريبية فقط، لذلك لا تتوقع الحصول على أداء مذهل كما أنه قد تصادفك بعض الأخطاء أثناء الإستخدام.
كانت هذه تفاصيل خبر Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro سيحصلان على Android 11 Beta هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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