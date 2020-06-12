شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحدد الموعد الرسمى لعقد مؤتمرها للمطورين WWDC 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن الموعد الذى ستعقد فيه مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC 2020، حيث من المنتظر أن يتم عقده في الفترة بين 22 و26 يونيو الجاري، كما حددت موعد الجلسة الافتتاحية بيوم الاثنين الموافق 22 يونيو، وذلك بحسب ما كشفته أبل عبر مدونتها الرسمية.

وكانت شركة أبل قد سبق وأن أعلنت في مارس الماضى، أنها تعتزم عقد مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC لعام 2020 عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.

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فيما لم تكشف أبل عما سيتم عرضه خلال الجلسة الافتتاحية، ولكنها قالت في مدونتها:"اكتشف ابتكارات وتحديثات جديدة ومثيرة تأتي إلى جميع منصات آبل في وقت لاحق من العام الحالي، إلا أن التسريبات والشائعات كشفت بالفعل عن بعض الميزات الجديدة التي قد تأتي إلى iOS 14، بالإضافة إلى إعلان آبل عن الانتقال إلى المعالجات القائمة على معمارية ARM في أجهزتها المكتبية.

وسيكون بمقدور المستخدمين مشاهدة الجلسة الافتتاحية من مؤتمر WWDC 2020 من خلال موقع آبل apple.com، وتطبيق المطورين Apple Developer، وموقع Apple Developer، وتطبيق Apple TV، وموقع يوتيوب.

وتخطط الشركة أيضًا لنشر أكثر من 100 جلسة هندسية بدءًا من 23 حتى 26 يونيو، وستُنشر مقاطع الفيديو الجديدة مباشرة، سيتمكن المطورون أيضًا من طلب مواعيد فردية مع مهندسي آبل.