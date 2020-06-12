شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. العالم النمساوى "كارل فريش" مكتشف سر رقصات النحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كارل فون فريش عالم سلوك الحيوان، النمساوى الجنسية الحاصل على جائزة نوبل فى الطب، واحد من أبرز من تركو بصمة فى مجال العلوم، وذلك لإنجازاته فى الفسيولوجيا السلوكية وأعماله الرائدة فى التواصل بين الحشرات، حيث كان عمله يرتكز على التحقيقات فى التصورات الحسية لنحل العسل، وكان واحدا من أول مترجمى معنى رقصة النحل الاهتزازية، وقد ثبت مؤخرا بشكل قاطع أنها تحليل نظرى دقيق.

- نشأته وحياته

ولد كارل فون فريش فى النمسا فى مثل هذا اليوم 20 نوفمبر عام 1886، ودرس الطب فى فيينا رغم أنه كان مولعا بعلم الحشرات منذ صغره، وقد حضر محاضرات فى علم وظائف الأعضاء الحيوانية، فقرر أن يعود لاهتمامه القديم، وبمجرد حصوله على شهادة الطب، درس علم الحيوان وحصل على الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1910.

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أبحاثه ونجاحاته

فى عام 1912 سافر كارل فريش إلى ميونيخ للعمل فى الجامعة كأستاذ فى علوم الأسماك، وقد أجرى كارل فريش أبحاث عن نحل العسل واستنتج أن النحل لا يملك حاسة تذوق عالية لذلك لا يستطيع تذوق حلاوة العسل، حيث لاحظ كارل أن النحل يقوم بحركات غريبة بالقرب من أماكن التغذية فاستنتج أن هذه "الرقصات" طريقة للتواصل بين النحل للإرشاد على مكان الغذاء.

ويعد كارل واحدا من أول مترجمى رقصات النحل وقسمها لنوعين "اهتزازى ودائرى" واستنتج أنه كلما زادت عدد دورات الرقص الاهتزازى كل ما كان الغذاء على مسافة أبعد، فى عام 1925 عين كارل فريش رئيسا لقسم الحيوان فى جامعة ميونخ، وبحلول عام 1973 حصل كارل فون فريش على جائزة نوبل فى الطب، مشاركة مع اثنين آخرين لاكتشافه المتعلق باستنباط السلوك الاجتماعى لنحل العسل.