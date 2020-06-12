شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الكشف عن PS5.. كل ما تحتاج معرفته عن الجهاز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سوني رسميا عن جهاز PlayStation 5 في حدث عقد عبر شبكة الإنترنت، حيث يأتى الجهاز الجديد في تصميم يجمع بين لوني الأبيض والأسود وهي نفس الألوان المستخدمة لذراع التحكم الجديد من PS5، وفيما يلى نعرض المواصفات الكاملة التى يأتى بها الجهاز.

- يضم جهاز العاب PS5 معالج AMD مخصص ويدعم 10.28 تيرافلوب.

- يستخدم جهاز الألعاب ترددات متغيرة لوحدة المعالجة وكرت الشاشة.

- كما يحتوى الجهاز على ذاكرة SSD في جهاز PS5، لدعم تحميل أسرع للألعاب مع سعة تخزين 825 جيجا بايت، بسرعة 5.5 جيجا بايت لكل ثانية.

- قدمت Epic Games تقنية Unreal 5 التي تعمل على PS5 لدعم عرض سينمائي بدقة 8K، مع تأثيرات الإضاءة الديناميكية.

- من المقرر أن يدعم PS5 محتوى بدقة عرض 8K، كما يدعم دقة عرض 4K عند معدل تحديث للإطارات 120Hz، كما يدعم صوت ثلاثي الأبعاد.

- ذراع التحكم تحمل اسم Dual Sense.

- يأتي ذراع التحكم بأزرار مشغل تكيفية، مع استجابة سريعة باللمس، وزر جديد يدعم مشاركة سريعة للمحتوى.

- كما تأتي وحدة التحكم بلوحة D-pad مع أزرار في النصف العلوي من ذراع التحكم، بينما يأتي الجزء السفلي باثنان من عصا analog.

- كما يضم Dual Sense لوحة لمس تتوسط ذراع التحكم، مع شريط ضوئي بتصميم جديد في جانبي ذراع التحكم.

- من المقرر أن يدعم PS5 عدد 4000 لعبة من ألعاب PlayStation 4، لدعم اللاعبين في الاستفادة من معدل الإطارات الأسرع في الإصدارات القديمة من الألعاب.

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- يتميز تصميم جهاز الألعاب الجديد PlayStation 5 بتصميم عمودي على غرار Xbox Series X.

- تم طرح إصدارين من PS5، حيث يضم الإصدار الأول محرك 4K Blu-ray، بينما يأتي الإصدار الثاني بتصميم رقمي كامل.

- يتميز إصدار PS5 الرقمي بدون محرك الأقراص 4K Blu-ray بتصميم أنحف، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الرقمي بسعر أقل من الإصدار المميز بمحرك الأقراص 4K Blu-ray.

- كما يدعم PS5 التثبيت الأفقي أو الرأسي، مع تغيير بسيط في تصميم حامل الجهاز بين الإصدارين.

- يتضمن PS5 فتحات للتهوية، مع منافذ USB-A، وUSB-C.

- لم تصرح الشركة بموعد محدد للطرح، مؤكدة أنه سيكون قريبا فى عطلة العام 2020.

- رجحت أبرز مواقع الألعاب الإلكترونية على الإنترنت أن سعر النسخة الجديدة سيكون نحو 499 دولارا، وفقا لشبكة CNN.