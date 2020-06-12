الهاتف HTC Desire 20 Pro يظهر في صورة رسمية مسربة قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة HTC بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف HTC Desire 20 Pro في اليوم 16 من شهر يونيو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على صورة مسربة واقعية تستعرض لنا تصميم هذا الهاتف من الأمام والخلف مع العلم بأن هذه الصورة وردتنا من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks.

هذه الصورة المسربة الجديدة تكشف لنا أن الهاتف HTC Desire 20 Pro سيضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ووحدة مستطيلة بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية من أجل الكاميرات علمًا أن الشائعات السابقة إقترحت قدوم هذا الهاتف بأربع كاميرات في الخلف وسيتواجد بجانبها مستشعر بصمات الأصابع، وهذا بالفعل ما تؤكده هذه الصورة. في حين سيكون هذا أول هاتف من HTC يضم الكاميرا الأمامية في الثقب على مستوى الشاشة، فهو لن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

بناء على المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فمن المفترض أن يصل الهاتف HTC Desire 20 Pro مع معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة HTC Sense.

لم تؤكد لنا شركة HTC أي شيء حتى الآن عن الهاتف HTC Desire 20 Pro، وكل ما نعلمه حاليًا هو أنه سيكون أول هاتف من شركة HTC يأتي مسبقًا مع نظام Android 10، وأنه سيضم شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب أو الخلف.