شاهد الهاتف Huawei P40 Pro يخضع لعدد من إختبارات الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإطلاق الهاتف Huawei P40 Pro مع أربع كاميرات في الخلف وحواف منحنية وطبقة Gorilla Glass 5 الزجاجية على كلا الجانبين وإطار مصنوع من الألومنيوم. الآن، قرر اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything إختبار مدى قدرة هذا الهاتف على التحمل.

الطبقات الزجاجية المستخدمة لحماية الواجهتين الأمامية والخلفية للهاتف من الخدوش تُخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs. وفيما يخص الكاميرات والفلاش ، فهي لا تُخدش بسهولة مما يجعل الهاتف صالحًا للإستخدام اليومي من دون قلق.

الهاتف Huawei P40 Pro غير قابل للإنحناء أو الثني مما يجعله واحدًا من الهواتف الأكثر صلابة التي أطلقتها شركة Huawei حتى الآن. عمومًا، يمكنكم مشاهدة الهاتف Huawei P40 Pro يخضع لإختبارات الصلابة المذكورة أعلاه وبعض الإختبارات الأخرى إنطلاقا من مقطع الفيديو أدناه :