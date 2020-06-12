شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو سمعت عنه ومتعرفوش.. يعنى إيه كمبيوتر عملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من التقارير الأخيرة عن استخدام أسرع كمبيوتر عملاق فى العالم، المعروف باسم Summit، فى إيجاد علاج سريع لفيروس كورونا، حيث قيل إن الكمبيوتر نجح فى إيجاد توليفة كيميائية للعلاج قد تساهم فى التصدى لفيروس كورونا فى حال التأكد من فاعليته، وهو الأمر الذى يجعلنا نتساءل عما هو الكمبيوتر العملاق.

ما هو الكمبيوتر العملاق

هو كمبيوتر ذو إمكانيات هائلة جداً يستخدم لمعالجة كم هائل جداً من البيانات وله القدرة على تخزين كم هائل جداً من البيانات والمعلومات والبرامج وهو لا يصلح للاستخدام الشخصى أو على مستوى مؤسسة محدودة إنما يستخدم على نطاق دولى حيث يمكنه ربط شبكة حاسبات آلية كبيرة جداً على نطاق واسع.

وقد تم استخدام مصطلح الحوسبة الفائقة "Super Computing" لأول مرة فى New York World عام 1929 للإشارة إلى أجهزة تنظيم الجداول العملاقة التى قامت IBM بصناعتها لجامعة كولومبيا.

Advertisements

تطوير الكمبيوتر العملاق

وقد تم تقديم أجهزة الكمبيوتر العملاقة فى الستينات، وصممت فى البداية من قبل "سيمور كراي" فى Control Data Corporation، وبعد ذلك فى Cray Research، وفى حين أن أجهزة الكمبيوتر العملاقة التى صممت فى السبعينات كانت تستخدم عدد قليل من المعالجات فقط، إلا أنه فى التسعينات، بدأت الآلات التى تحتوى على آلاف المعالجات فى الظهور، وبحلول نهاية القرن العشرين، أصبحت أجهزة الكمبيوتر العملاقة المتوازية التى تمتلك عشرات الآلاف من المعالجات هى المعيار الأساسى لهذه الأجهزة.

استخدامات الكمبيوتر العملاق

وتلعب أجهزة الكمبيوتر العملاقة دوراً هاماً فى مجال العلوم مثل ميكانيكا الكم، التنبؤ بالطقس، أبحاث المناخ، التنقيب عن النفط والغاز، النمذجة الجزيئية (حوسبة تركيب وخواص المركبات الكيميائية، الجزيئات البيولوجية، البوليمرات والبلورات)، المحاكاة الفيزيائية (مثل محاكاة الطائرات فى أنفاق الرياح، محاكاة تفجير الأسلحة النووية وأبحاث الاندماج النووي)