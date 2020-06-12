Lenovo تؤكد قدوم هاتف الألعاب Lenovo Legion في شهر يوليو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، أكدت لنا شركة Lenovo أخيرًا اليوم أنها ذاهبة لإزالة الستار رسميًا عن هاتف ألعابها الأول Lenovo Legion في شهر يوليو المقبل. وقد كشفت شركة Lenovo عن هذه المعلومات من خلال ملصق قامت بنشره في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لشركة Lenovo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo كان قد نشر إعلانًا تشويقيًا قصيرًا يُسلط الضوء على حقيقة أن الهاتف مصمم في الأساس ليتم إستخدامه بوضعية أفقية. وقد تم التلميح إلى ذلك بالفعل في تسريب سابق كشف لنا أن الهاتف Lenovo Legion سيضم الكاميرا الأمامية في وحدة منبثقة على الجانب، في حين سيضم الكاميرات الرئيسية في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية.

سيحظى تصميم واجهة المستخدم في الهاتف Lenovo Legion بتحسينات إضافية من أجل وضع الإستخدام الأفقي مع فتح قائمة الإعدادات والقوائم الفرعية الخاصة به على جانبي الشاشة، وبهذه الطريقة يمكنك ” تكبير منطقة الرؤية “.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Lenovo Legion سيضم أن إثنين من منافذ USB Type-C، واحد في المكان المعهود والثاني على الجانب بحيث يمكن شحن الجهاز أثناء اللعب. وعلاوة على ذلك، سيضم هذا الهاتف كذلك مكبرات صوتية مزدوجة، وكلاهما سيكونا مخفيين في الجانبين العلوي والسفلي من الهاتف. سيحتوي الهاتف Lenovo Legion كذلك على غرفة كبيرة بحجم 1.4 سم مكعب للحصول على صوت أفضل ونوع من أنابيب تبديد الحرارة.

التسريبات السابقة ذكرت كذلك أن الهاتف Lenovo Legion سيضم أيضًا ذاكرة داخلية من نوع UFS 3.0، والذاكرة العشوائية LPDDR5، وشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيصل كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة LegionOS. وفيما يخص الكاميرات، فقد تردد أن الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل في الخلف، في حين سيضم كاميرا بدقة 20 ميغابكسل في الأمام.