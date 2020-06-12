Adobe تجلب لنا أخيرًا تطبيق Photoshop Camera إلى منصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي -

في عالم صور السلفي اليوم، تبذل الكثير من الشركات قصارى جهدها لتقديم المزيد والمزيد من الخيارات المثيرة للإهتمام لجميع المستخدمين الذين يريدون إضافة القليل من الجمالية إلى صورهم. وعلى ذكر ذلك، قامت شركة Adobe اليوم بإصدار تطبيق جديد يُدعى Photoshop Camera، وهو تطبيق تم الإعلان عنه بالفعل ولكنه كان قيد التجربة حتى الآن.

أصبح من الممكن الآن تحميل تطبيق Photoshop Camera على متجري Apple App Store و Google Play Store، ويجلب معه أكثر من 80 فلترًا خاصًا.

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يُطبق Adobe Photoshop Camera إمكانات الذكاء الإصطناعي الخاصة به لفصل العنصر الأساسي في الصورة عن الخلفية، مما يوفر ” صور سلفي رائعة ولقطات للأطعمة والمشاهد والمزيد “. هناك أيضًا ميزات مثل إعادة توجيه الصورة وإزالة التشوهات.

هناك أيضًا ” توصيات واعية للمحتوى ” حيث يعرف التطبيق التأثيرات التي يجب تطبيقها للحصول على أفضل نتيجة.

من أجل جذب الجمهور الأصغر سنًا، قررت شركة Adobe التعاون مع نجمة البوب Billie Eilish لإنشاء عدسات محدودة الإصدار ” مستوحاة من أغانيها ومقاطع الفيديو الموسيقية “. وعدت الشركة بأنها ستستمر في توفير فلاتر مستوحاة من الفنانين في المستقبل وستكون جميعها متوفرة مجانًا لأي شخص.