شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يكشف عن الكثير من المميزات الجديدة .. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف Snapchat للمستخدمين والمطورين مجموعة من الطرق الجديدة لاستخدام وإنشاء مميزات الواقع المعزز، ففي مؤتمر الشركاء السنوي الثاني للشركة، الذي عقد رقميًا بسبب القيود الخاصة بفيروس كورونا، أعلن Snapchat عن العديد من ميزات الواقع المعزز AR الجديدة، بما في ذلك التنشيط الصوتي لفلاتر الصور.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتمكن المستخدمين من الضغط مع الاستمرار على شاشة الكاميرا لاستخدام الأوامر الصوتية التي تغير مرشحات الواقع المعزز، وذلك من خلال ميزة جديدة تسمى "المسح الصوتي".

ويوضح Snapchat كيف يمكن للمستخدم الاستفادة من الميزة عن طريق تنشيط المسح الصوتي من خلال هذه الخطوات ثم قول على سبيل المثال، "Hey Snapchat ، اجعل شعري ورديًا."

تعاونت Snapchat مع شركة التعرف على الصوت SoundHound، التي عملت سابقًا مع شركات صناعة السيارات الكبرى لتحقيق التكامل الصوتي في سياراتهم.

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وأعلن Snapchat أيضًا عن شراكات مع PlantSnap و DogScanner والتي تسمح للمستخدمين بتحديد النباتات والأشجار وسلالات الكلاب على التوالي.

كما ستسمح الشراكة مع شركة تكنولوجيا الغذاء والتغذية "يوكا" للمستخدمين بمسح عبوات المواد الغذائية للحصول على معلومات التغذية في ميزة يطلق عليها اسم NutritionScanner.

كما أنه خارج الميزات الجديدة لـ "Scan" ، قدم Snapchat أيضًا معاينة لـ "العدسات المحلية" التي تسمح للمستخدمين بإنشاء عوالم الواقع المعزز المشتركة الخاصة بهم.

ستتيح العدسات المحلية ما يسميه Snapchat "عالم الواقع المعزز المستمر"، للمستخدمين استخدام التطبيق لتزيين وتعديل المساحات المشتركة في المجتمع، على سبيل المثال، من خلال رسم مبنى.

كما أنه بدلاً من أن يقتصر الأمر على المعالم، ستطبق العدسات المحلية على أحياء بأكملها وتسمح للمستخدمين برسم وتعديل بيئاتهم بشكل تعاوني.