شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تعود مركبة Crew Dragon إلى الأرض؟.. مسئول بناسا يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر في وكالة ناسا عن الموعد المحتمل لعودة مركبة Crew Dragon الملتحمة بمحطة الفضاء الدولية حاليا، حيث قال نائب مدير قسم الرحلات الفضائية المأهولة في ناسا، كينيث باورسوكس: "من المفترض أن تنفصل مركبة الفضاء الأمريكية Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية وتعود نحو الأرض في أغسطس القادم، حاملة على متنها رائدي الفضاء، دوغلاس هيرلي وروبيرت بينكين".

وأضاف "لم تحدد ناسا بعد المدة الدقيقة لرحلة طيران هذه المركبة، وهذا الأمر سيعتمد على ظروف الطقس المواتية لعملية هبوطها على الأرض، وسيؤخذ بعين الاعتبار مدة صلاحية ألواح الطاقة الشمسية المزودة بها، والتي لا تزيد عن 4 أشهر"، وذلك بحسب روسيا اليوم.

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ونقل موقع Space News عن باورسوكس تصريحات قال فيها: "المركبة تعمل بشكل جيد جيدا، لذا نعتقد حاليا أن الطاقم يمكنه البقاء لشهر أوشهرين آخرين على متن المحطة، وخلال هذا الوقت من المفترض أن يخرج روبيرت بينكين في عدة مهمات إلى الفضاء المفتوح لفك بطاريات النيكل الهيدروجيني الثديمة المثبتة على الأجزاء الخارجية للمحطة واستبدالها ببطاريات ليثيوم جديدة أكثر فعالية، تستمد طاقتها من ألواح الطاقة الشمسية، من المفترض أن ينجز بينكين هذه المهمات بالتعاون مع رائد الفضاء، كريس كاسيدي، الذي أرسل إلى المحطة في أبريل الفائت على متن مركبة سويوز الروسية".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس وكالة ناسا، جيمس برادينشتاين، كان قد ذكر في وقت سابق أن الرائدين، دوغلاس هيرلي وروبيرت بينكين، من المفترض أن يعودا إلى الأرض قبل أسابيع من انطلاق المهمة المأهولة الثانية لمركبة Crew Dragon نحو المحطة.