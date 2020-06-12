Light تنسحب من سوق الهواتف الذكية بعد مُحاولتها الأولى مع الهاتف Nokia 9 PureView

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Nokia 9.3 PureView لن يستخدم تلك الكاميرا الفريدة من شركة Light. في الواقع، لن يكون هناك هاتف آخر لأن الشركة التي تقف وراء الكاميرا الخماسية المستخدمة في الهاتف Nokia 9 PureView ستنسحب من قطاع الهواتف الذكية.

يبدو أن شركة Light ستعيد التركيز على قطاع صناعة السيارات حيث تُعتبر الرؤية الفائقة للكاميرات بمثابة نعمة للسيارات الذاتية القيادة. أما بالنسبة لشركة HMD Global Oy، فسوف يتعين عليها البحث عن شريك جديد لتطوير كاميرا جديرة بإسم PureView. تقول الشائعات من شهر يناير أنها تفعل ذلك بالفعل، على الأرجح بعد أن تم إبلاغها بخطط Light في وقت سابق.

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في أوائل العام 2019، تعاونت شركة Xiaomi أيضًا مع شركة Light لتطوير كاميرات الهواتف الذكية، ولكن هذا لم يثمر أبدًا. كانت شركة Sony أيضًا شريكًا، ولكنها كانت تبحث فقط عن طريقة أخرى لبيع المستشعرات الخاصة بها بدلاً من محاولة بناء هاتف يضم تكنولوجيا مشابهة لتكنولوجيا PureView.

بالحديث عن PureView، فقد تم تأجيل إطلاق الهاتف Nokia 9.3 PureView مرة أخرى. يُشاع أن سلسلة التوريد التابعة لشركة HMD Global Oy تأثرت بسبب فيروس COVID-19 وليس بسبب تغير إستراتيجية Light. إذا سارت الأمور على ما يرام، يجب أن نرى أخيرًا الهاتف Nokia 9.3 PureView في شهر سبتمبر أو أكتوبر، ولكن بعد العديد من التأخيرات، أصبحنا لا نثق في هذه المواعيد النهائية.

للأفضل أو للأسوأ، سيبقى الهاتف Nokia 9 PureView هو الهاتف الوحيد الذي يستخدم كاميرا Light.