تويتر تقترح الآن على المستخدمين قراءة المقالات قبل مشاركتها مع الآخرين

فاطمة أيت طالب - دبي - من السهل نشر الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة عن طريق الخطأ. وذلك لأن العناوين قد تكون مضللة في بعض الأحيان، أو أن الأشخاص لا يكلفون أنفسهم عناء القراءة والإكتفاء بالنقر على زر المشاركة فقط، مما يؤدي إلى مشاركة المعلومات الخاطئة مع الآخرين. للمساعدة في منع إنتشار الأخبار المزيفة وهذه الأنواع من المعلومات الخاطئة، ستُجري تويتر بعض التغييرات ذات الصلة بخيار المشاركة.

في تطبيق تويتر على منصة الأندرويد، كلما قام المستخدمون بإعادة نشر تغريدة تحتوي على رابط لمقال، فسيُطلب منهم قراءة المقالة أولاً. على الرغم من أن هذا لن يمنع المستخدمين من مشاركة مقال لم يقرؤوه بعد، فنأمل أن يشجع التوقف المؤقت المستخدمين على توظيف القليل من التفكير النقدي والبحث في المعلومات المذكورة في المقال قبل الضغط على زر إعادة نشر التغريدة.

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيساعد على تقليل الأخبار المزيفة أم لا، ولكن عدم الإكثار من المشاركات هو الغرض من إنشاء مثل هذه الميزات والإقتراحات. ليس هذا هو الجهد الوحيد الذي قامت به شركة تويتر في محاولة لكبح المحتوى المزيف من خلال مراجعته قبل نشره. في وقت سابق من هذا الشهر، قامت تويتر بحث المستخدمين على مراجعة أو تعديل تغريداتهم قبل نشرها، وخاصة إذا كانت تحتوي على عبارات مسيئة.

كما أن تويتر ليست الوحيدة التي تحاول محاربة الأخبار المزيفة، فقد قامت منصات التواصل الإجتماعي الأخرى مثل الفيسبوك بجهود مماثلة خاصة بها.