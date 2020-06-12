حرارة مرتفعة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبت، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة على شمال الصعيد.

وليلا، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة 38 22

الإسكندرية 31 21

مطروح 29 20

سوهاج 41 25

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قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 44 29

وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بداية من الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع الجارى، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات.

وأشارت شاكر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة تعاود ارتفاعها الأربعاء وتصل مع نهاية الأسبوع 38 و 39 درجة على القاهرة، موجهة عدة نصائح للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل ، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية.

وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد، أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وفي سياق متصل، أضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" على فضائية "DMC"، أن البلاد تتعرض لموجة حارة بدأت الأربعاء، وتستمر حتى السبت المقبل ترتفع عن المعدلات بدرجتين ولكنها من يوم الأحد القادم ستنخفض مجددا لتعود إلى المعدل الطبيعي وتكون 34 درجة على القاهرة.