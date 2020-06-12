“سناب مينيز” أحدث مميزات تطبيق سناب لجذب المطورين

وأوضحت الشركة أن “سناب مينيز” هي تطبيقات خفيفة وصغيرة من الشركات الخارجية يمكن استخدامها مباشرة داخل دردشات سناب شات مع الأصدقاء، دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق أو التبديل بين التطبيقات.

كما قال ويل وو – مدير المنتجات لدى سناب: “إن سناب مينيز هي أدوات مساعدة صغيرة الحجم مصممة خصيصاً للأصدقاء”. ويمكن فتح تطبيقات “سناب مينيز” داخل الدردشة، ويمكن لمجموعة من المستخدمين أن يستخدموها في الوقت ذاته.

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ووفقاً للشركة، سيكون هناك عدد قليل من تطبيقات “سناب مينيز” عند الإطلاق. وسيسمح أحدها وهو من شركة Atom Tickets للمستخدمين بمشاهدة مقاطع دعائية للأفلام معاً، أو مشاهدة أوقات عرض الأفلام، ثم اختيار المقاعد كمجموعة قبل شراء التذاكر بصورة فردية. وهناك تطبيق آخر من شركة Saturn Technologies يسمح للطلاب بمشاركة ومقارنة جداول الفصول الدراسية في سناب شات.

إلى ذلك يمثل منتج “سناب مينيز” أحدث جهود الشركة لتوسيع عملها مع مطوري البرامج من الجهات الخارجية. وتعمل سناب بالفعل مع المطورين لإنشاء عدسات الواقع المعزز لتطبيق سناب شات، ودمج ميزة القصص مع التطبيقات الأخرى. وقال وو إن “تطبيقات سناب مينيز مبنية على التقنية ذاتها التي تستخدمها سناب لألعاب سناب شات”.

يُذكر أن تطبيقات “سناب مينيز” سوف تُتاح لتطبيق سناب شات في نظامي أندرويد وiOS خلال تموز/يوليو القادم.