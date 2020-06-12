LG تزيح الستار رسميًا عن بروجكتور LG CineBeam جديد محمول بسعر 400$

فاطمة أيت طالب - دبي - التلفزيونات تُعتبر وسيلة رائعة لمشاهدة الأفلام والعروض، ولكن المشكلة هي أنها تميل إلى أن تكون ثابتة في مكان واحد. هذا يعني أنه إذا أردت مشاهدة عروضك في الخارج أثناء إستضافة حفلة شواء في فناء منزلك الخلفي، فقد يكون ذلك صعبًا. أيضًا، تميل التلفزيونات الكبيرة إلى أن تكون مُكلفة للغاية.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه البروجكتورات مفيدة، وقد يكون لدى LG شيء قد تكون مهتمة به. في الواقع، لقد قامت الشركة مؤخرًا بإزاحة الستار رسميًا عن بروجكتور محمول جديد يُدعى LG CineBeam يُكلف 400 دولار أمريكي. تم تصميم هذا البروجكتور الصغير ليكون محمولاً مع العلم بأنه يأتي بحجم 5 إنش مربع، وبوزن 500 جرام. هذا يعني أنه سيكون سهل الحمل وإحضاره معك أينما ذهبت.

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ومع ذلك، فإن الشيء السلبي في هذا البروجكتور هو أنه يركز أكثر على قابلية الحمل بدلاً من جودة الصورة. على عكس بروجكتورات 4K الأخرى التي رأيناها، فإن جهاز LG CineBeam الجديد يمتاز بدقة 720×1280 بكسل فقط، وهي الدقة التي يمكن توسيعها إلى 100 إنش أثناء وضعها على مسافة 3.29 مترًا من الحائط أو الشاشة.

تفتخر شركة LG أيضًا بمصباح يبلغ عمره 30 آلف ساعة، وهو ما يُعادل 10 سنوات من الإستخدام في حالة إذا تم إستخدام البروجكتور لمدة 8 ساعات في اليوم. وعلاوة على ذلك، فهذا البروجكتور يأتي كذلك مع منفذ يمكن من خلاله للمستخدمين ربط ذاكرة تخزينية خارجية USB مع البروجكتور.