Sony تُزيح الستار رسميًا عن Playstation 5 و Playstation 5 Digital Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Sony سابقًا أنها تعمل على جهاز Playstation 5 وكشفت عن وحدة التحكم Playstation DualSense الجديدة، ولكنها لم تكشف لنا عن تصميم الجهاز نفسه أو تقديم مزيد من المعلومات. ومع ذلك، إذا كنت من الأشخاص الذين ينتظرون رؤية جهاز Playstation 5 بفارغ الصبر، فسوف تكون مسرورًا بإلقاء نظرة على التصميم الرسمي للجهاز من خلال مقاطع الفيديو أدناه.

خلال حدث Playstation Event الذي عقدته شركة Sony اليوم، كشفت الشركة رسميًا عن جهاز Playstation 5 الذي سيتم إطلاقه في نسختين، واحدة عادية تُدعى Playstation 5 وأخرى رقمية تُدعى Playstation 5 Digital Edition. ستكون كلا النسختين متطابقتين إلى حد ما من حيث الأداء، والفرق الرئيسي هو أن الإصدار الرقمي لن يأتي بقارئ للأقراص، مما يعني أنه سيكون مخصصًا للتحميلات فقط.

ووفقا لشركة Sony، فقد صرحت بالقول : ” ستكون تجربة اللعب في Playstation 5 هي نفسها، لذا فالخيار كله لك. في حين أن هناك بعض الإختلافات الطفيفة في شكل كل طراز، بالنسبة للتصميم العام، أردنا تقديم جهاز ألعاب جريء ومذهل، ومختلف عن أي جيل سابق من Playstation “.

يبدو تصميم Playstation 5 بالتأكيد أنيقًا ومستقبليًا، تقريبًا مثل الحواسيب المكتبية الحديثة. بالإضافة إلى الكشف عن التصميم، كشفت شركة Sony أيضًا عن ملحقات إضافية تتضمن سماعات لاسلكية للألعاب تُدعى Playstation Pulse 3D، وكاميرا عالية الدقة، وجهاز تحكم عن بعد للوسائط، وكذلك محطة شحن تتيح لك شحن وحدات التحكم Playstation DualSense. لم تؤكد شركة Sony أسعار جهاز Playstation 5 حتى الآن، ولكن الشركة لمحت إلى أنه قد يكون أغلى من Playstation 4.

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