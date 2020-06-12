شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن شكل جهاز PlayStation 5 وسعره المبدئى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة "سونى" الستار عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكترونى بلاى ستيشن 5 "play station 5"، بعد تأجيل طرحه بسبب الاحتجاجات الأمريكية، حيث نشر الحساب الرسمى للشركة عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز، الذى يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين الأبيض والأسود مع زوايا بارزة إلى جانب تصميم جديدة لأيدى التحكم مقارب إلى حد ما للنسخة السابقة.





أما عن موعد إصدار بلاى ستيشن 5، فلم تصرح الشركة بموعد محدد للطرح، مؤكدة أنه سيكون قريبا فى عطلة العام 2020، دون الكشف السعر أو تفاصيل إضافية، فى حين رجحت أبرز مواقع الألعاب الإلكترونية على الإنترنت أن سعر النسخة الجديدة سيكون نحو 499 دولارا، وفقا لشبكة cnn.

وشاركت بلاى ستيشن صورا من ألعاب جديدة ونسخ محدثة من ألعاب لاقت رواجا كبيرا بين مستخدميها، مؤكدة أن مواصفات الجيل الجديد ستتيح للمستخدم تجربة "سرعة البرق والتنزيل فائق السرعة" بالإضافة إلى مواصفات أخرى.

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وتبعا للتسريبات فإن المنصة الجديدة ستزود بمعالج AMD Zen 2 ثمانى النوى بتردد 3.5 جيجاهيرتز، ومعالج رسوميات RDNA 2، لمنحها سرعة فائقة فى التعامل مع الصور والفيديوهات عالية الدقة.

كما يفترض أن تحصل على أقراص تخزين داخلية من نوع SSD ، وذواكر وصول عشوائى حديثة من نوع SSD .

أما الصور التى سربت للتصميم الخارجى للمنصة فتظهر أنها تختلف كليا عن منصات PlayStation السابقة، وتأتى بشباك تبريد كبيرة على مختلف جهات هيكل المنصة، مع إضاءة داخلية جذابة باللون الأزرق.