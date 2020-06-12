شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر قد يعيد الرموز التعبيرية للمستخدمين للتفاعل مع التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعرض لقطة للشاشة بواسطة مانشون وونج قائمة تتيح للمستخدمين تحديد أحد الرموز التعبيرية الخمسة التي تتضمن وجهًا متفاجئًا و"100" عليها خط ووجه ضاحك.

وعلى الرغم من أن هذه لن تكون المرة الأولى التى يتمكن فيها مستخدمو تويتر من الرد على التغريدات باستخدام الرموز التعبيرية، إلا أنها ستشير إلى العودة إلى الوظيفة بعد خمس سنوات.



الرموز التعبيرية بتويتر

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كما ذكرت SocialMediaToday، اختبر تويتر من قبل تفاعلات الرموز التعبيرية في عام 2015 في نفس الوقت الذي بدأ فيه النظام الأساسي المنافس "فيس بوك" تجربة ميزة التفاعل الخاصة به، والتي لا تزال قيد الاستخدام حاليًا.

فيما أشارت The Verge إلى أن إعادة ميزة رد الفعل تكون أكثر منطقية عند النظر فى اختبارات أخرى تحدث حاليا مثل القدرة على إيقاف الردود على تغريدة، فقد تكون القدرة على التفاعل بدلاً من الرد على التغريدات مفيدة.

ليس من الواضح ما إذا كان تويتر سيعمل على دمج الميزة فى صفحات المستخدمين أم لا، لكن الشركة قامت بالفعل بتطبيق تفاعلات الرموز التعبيرية داخل واجهة المراسلة المباشرة، لذلك لن يكون التوسع مفاجئًا تمامًا.

واكتشف مانشون وونج أيضًا ميزة تسمح للمستخدمين بإرسال "fleets" وهى نسخة تجريبية جديدة لتغريدات تختفى بعد وقت معين مثل قصص Snapchat أو Instagram، ولكن أيضا من غير الواضح ما إذا كان سيتم تقديم هذه الميزة أو متى.