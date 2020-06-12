تويتر تصبح نسخة 'مقلدة' من 'فيسبوك'

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" في طريقها لأن تتحول تدريجيا إلى مجرد نسخة "مقلدة" من "فيسبوك".
وستكون تلك الرموز التعبيرية بديلة لرد "الإعجاب" التقليدي، ليصبح مرفقا برموز تعبيرية مثل الضحك أو الدعاء أو الصدمة أو التأييد.
وأوضحت باحثة التطبيقات، جين مانشون وونغ، أن تويتر اعتمدت تلك التقنية الشبيهة بتلك الموجودة في فيسبوك ومعتمدة منذ شهر يناير/كانون الثاني.
ومن المقرر أن توجد التقنية الجديدة في "تويتر" بجواء أزرار إعادة التغريد أو التعليق.
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