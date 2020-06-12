شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمر اصناعيا لدراسة الأعاصير البحرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين أمس قمرا صناعيا مدنيا من طراز Haiyang-1D لدراسة موارد المحيطات والبحار والإنذار عن الأعاصير البحرية القادمة، حيث أفادت بذلك المؤسسة الصينية لعلم وتكنولوجيا الجو والفضاء.

وبحسب موقع TOI الهندى، جاء فى صفحة المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعى الصينية WeChat أن صاروخ CZ-2C الحامل القمر الصناعى أطلق الساعة 02.31 يوم 11 يونيو بالتوقيت المحلى من مطار تايون الفضائى فى شمال مقاطعة شانشى الصينية.

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وأشارت المؤسسة إلى أن القمر الصناعى Haiyang-1D سيستخدم عند تحقيق مختلف المشاريع البيئية والزراعية وكذلك مشاريع النقل، وجاء فى بيان نشرته المؤسسة الصينية أن البلاد قد أطلقت 334 صاروخا من أسرة "تشانغان" (CZ).

يذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها الفضائى وتطلق الأقمار الصناعية للملاحة الفضائية والاتصال والإنترنت والأرصاد الجوية، فضلا عن تطوير برنامجى الرحلات الفضائية المأهولة ودراسة القمر.