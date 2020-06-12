شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة التابلت مستفيد جديد من فيروس كورونا.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان لجائحة Covid-19 فائدة على قطاع واحد على الأقل وهو الأجهزة اللوحية، فبعد التراجع لأربع سنوات متتالية، من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة الكمبيوتر اللوحية بنسبة 5-10٪ على أساس سنوى فى عام 2020 مقارنة مع انخفاض بنسبة 18٪ فى عام 2019، خاصةً بسبب الارتفاع فى اعتماد التعلم الإلكترونى عبر المؤسسات والمؤسسات التعليمية.

وقال المحللون إن صانعى الأجهزة اللوحية يتطلعون إلى إقامة شراكات مع المدارس والكليات وشركات التعليم، ومن المؤكد أن عام 2020 سيمثل تحولًا مطلقًا لهذه الشريحة، التى كانت تحت ضغط مستمر من حجم شاشة أكبر وهواتف ذكية غنية.

وفقًا لشركة أبحاث السوق CyberMedia Research (CMR) ، أدى الوباء إلى تعزيز صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية وزيادة الطلب على الأجهزة اللوحية بشكل أكبر، مما عزز من مبيعات عدد من الشركات المصنعة للأجهزة اللوحية.

وقال برابهو رام من شركة CyberMedia Research: "بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك طلب متزايد محتمل فى السوق على الأجهزة اللوحية من قبل العاملين فى مجال الرعاية الصحية وإنفاذ القانون".

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وبعيدًا عن الطلب الفورى، من المحتمل أن يظل الإنفاق التقديرى للمستهلكين والشركات على أجهزة الكمبيوتر مستمرا بسبب تأثير COVID-19.

ووفقًا لبيانات CMR ، انخفضت شحنات الأجهزة اللوحية للفترة من يناير إلى مارس بنسبة 24٪ على أساس ربع سنوى بسبب قيود سلسلة التوريد من الصين، منذ ذلك الحين عدلت CMR نظرتها للقطاع من سلبية إلى إيجابية ، متوقعة نمو 5 ٪ -10 ٪ هذا العام.

وقال جايبال سينج، مدير الأبحاث المساعد لأجهزة العملاء فى IDC India : "تتميز الأجهزة اللوحية بحجم شاشة مريح يمكن للمستهلكين استخدامه الآن للترفيه والألعاب والقراءة والتعلم".

وأوضح جايبال إن حجم الشاشة الأكثر شيوعًا فى الأجهزة اللوحية هو 8-10 بوصات، ومن الصعب تحديد ما إذا كان الطلب الحالى على الأجهزة اللوحية قادرًا على إيقاف الانخفاض السنوى فى الفئة حتى الآن، لقد تضاءل سوق الأجهزة اللوحية على مر السنين بسبب بدائل الهواتف الذكية بأسعار معقولة مع ميزات أفضل ".