إكتشاف أدلة جديدة تُلمح لقدوم حاسوب iMac جديد إلى مؤتمر WWDC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتطلع لشراء حاسوب iMac جديد؟ إذا كنت كذلك، فقد ترغب في تأجيل العملية برمتها لبضعة أسابيع. هذا لأنه وفقا للشائعات الأخيرة، فمن المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن iMac جديد في معرض WWDC 2020 سيستلهم تصميمه من iPad Pro.

بطبيعة الحال، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن، ولكن يبدو أن هذه الشائعات إكتسبت بعض القوة لأنه وفقا لتقرير جديد من MySmartPrice، فقد إكتشفوا أن شركة آبل سجلت مجموعة من الأجهزة الجديدة لدى هيئة ECC، ومن بينها طراز جديد من iMac.

إذا كان iMac الجديد يستوحي تصميمه بالفعل من iPad Pro، فهذا يعني أنه سيأتي مع شاشة بإطار أنحف من الطراز الحالي، وسيصل كذلك مع رقاقة Apple T2، ومعالج رسوميات يستند على معمارية Navi من شركة AMD. وكانت التقارير السابقة قد لمحت أيضًا إلى أن شركة آبل ستقوم في iMac الجديد بالتخلص من خيارات Fusion Drive إلى الأبد، مما يشير إلى أن شركة آبل ستستعمل الذاكرة التخزينية SSD في الحاسوب الجديد.

حافظت شركة آبل على تصميم iMac لفترة طويلة، ونظرًا لكيفية تقليص الشركة ببطء لإطار شاشات أجهزتها مثل نسخة 16 إنش من MacBook Pro، والـ iPad Pro، والـ iPhone، فنحن نفترض أنه لا ينبغي أن يكون ما سمعناه الآن مفاجئًا. وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نظرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر WWDC 2020 بعد غضون أسبوعين، فنحن نأمل أن نحصل على التفاصيل الرسمية قريبًا.