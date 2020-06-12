تكنولوجيا: الجندى المجهول.. بالمر لوكى صاحب الفضل فى إحياء صناعة الواقع الافتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطور التكنولوجيات من حولنا، ظهر ما يعرف باسم نظارات الواقع الافتراضى، وهو المجال الذى اقتحمته عدد من الشركات بعد نجاح عدد من التجارب واهتمام المستخدمين بها، لكن من ضمن الشركات العديدة الموجودة، كان لشركة Oculus Vr مكانة خاصة بها، ورغم أنها أصبحت تابعة الآن لفيس بوك، لكن لا يعرف الكثيرون شيئا عن مؤسسيها الاصليين، وفيما يلى نعرض أبرز المعلومات عن واحد منهم وهو بالمر لوكى. ولد بالمر فريمان لوكى يوم 19 سبتمبر 1992 وهو رجل أعمال أمريكى معروف باسم مؤسس Oculus VR ومصمم Oculus Rift ، التى يرجع الفضل إليها على نطاق واسع فى إحياء صناعة الواقع الافتراضي.

ومصمم ، التى يرجع الفضل إليها على نطاق واسع فى إحياء صناعة الواقع الافتراضي. فى عام 2017، تم طرد لوكى من Oculus وأسس Anduril Industries ، وهى شركة تكنولوجيا دفاعية تركز على الطائرات بدون طيار وأجهزة استشعار للتطبيقات العسكرية.

وأسس ، وهى شركة تكنولوجيا دفاعية تركز على الطائرات بدون طيار وأجهزة استشعار للتطبيقات العسكرية. احتل لوكى المرتبة 22 على قائمة Forbes لعام 2016 لأغنى رجال الأعمال فى أمريكا تحت سن 40.

لعام 2016 لأغنى رجال الأعمال فى أمريكا تحت سن 40. ولد لوكى ونشأ فى لونج بيتش بكاليفورنيا، مع ثلاث أخوات أصغر منه وهم جينجر لوكى وبريدجيت لوكى و وروكسان لوكى، وكان والده يعمل فى وكالة لبيع السيارات.

خلال سنوات طفولته ومراهقته، جرب مجموعة متنوعة من مشاريع الإلكترونيات المعقدة بما فى ذلك البنادق الحديدية وملفات تسلا والليزر، مما أدى إلى بعض هذه المشاريع إصابات خطيرة.

أدت رغبته فى الانغماس فى العوالم التى تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر إلى هاجس الواقع الافتراضى ( VR ) ، وهو مفهوم لم يحظ باهتمام كبير من صناعة التكنولوجيا منذ أكثر من عقد.

) ، وهو مفهوم لم يحظ باهتمام كبير من صناعة التكنولوجيا منذ أكثر من عقد. فى محاولة لمعرفة المزيد عن تقنية الواقع الافتراضى، قام لوكى ببناء مجموعة خاصة واسعة النطاق تضم أكثر من 50 شاشة عرض مختلفة مثبتة على الرأس، تم بناء معظمها فى التسعينات.

فى سن 16 بدأ فى تصميم سماعات VR بتصميمه الخاص، ولتمويل هذه المشاريع، حصل على 36000 دولار أمريكى على الأقل من خلال إصلاح وإعادة بيع أجهزة الأيفون التالفة والعمل بدوام جزئي.

بتصميمه الخاص، ولتمويل هذه المشاريع، حصل على 36000 دولار أمريكى على الأقل من خلال إصلاح وإعادة بيع أجهزة الأيفون التالفة والعمل بدوام جزئي. فى عام 2009 ، أسس منتدى ModRetro مع صديق ، وخلق مجتمعًا عبر الإنترنت لـ " portabilization " ، وهى هواية تدور حول تحويل الأجهزة القديمة مثل وحدات التحكم فى الألعاب وأجهزة الكمبيوتر إلى وحدات محمولة قائمة بذاتها تمزج بين التكنولوجيا الجديدة والقديمة.

مع صديق ، وخلق مجتمعًا عبر الإنترنت لـ " " ، وهى هواية تدور حول تحويل الأجهزة القديمة مثل وحدات التحكم فى الألعاب وأجهزة الكمبيوتر إلى وحدات محمولة قائمة بذاتها تمزج بين التكنولوجيا الجديدة والقديمة. كان لوكى محبطًا بسبب عدم كفاية سماعات الرأس الموجودة فى السوق، والتى عانت من التباين المنخفض وانخفاض مجال الرؤية، والتكلفة العالية، والكتلة والوزن الشديد، ورداً على ذلك بدأ بتجربة تصميماته الخاصة فى عام 2009.

أكمل أول نموذج أولى له، يسمى PR1 ، فى سن 17 فى مرآب والديه فى عام 2010 ، الذى أظهر مجال رؤية 90 درجة و ردود فعل لمسية مدمجة.

، فى سن 17 فى مرآب والديه فى عام 2010 ، الذى أظهر مجال رؤية 90 درجة و ردود فعل لمسية مدمجة. تم تسمية وحدته من الجيل السادس باسم " Rift " ، والمقصود بيعها كمجموعة أدوات يمكن تركيبها بنفسك على موقع Kickstarter للتمويل الجماعى إلى زملائه المتحمسين، وأطلق Oculus VR فى أبريل 2012 لتسهيل الإطلاق الرسمى لحملته على موقع التمويل الجماعى Kickstarter .

" ، والمقصود بيعها كمجموعة أدوات يمكن تركيبها بنفسك على موقع للتمويل الجماعى إلى زملائه المتحمسين، وأطلق فى أبريل 2012 لتسهيل الإطلاق الرسمى لحملته على موقع التمويل الجماعى . خلال حملة Kickstarter ، عرض لوكى سماعة الرأس للاعبين والصحافة.

، عرض لوكى سماعة الرأس للاعبين والصحافة. كانت حملة Kickstarter ناجحة، حيث جمعت 2.4 مليون دولار أمريكى، أو 974٪ من هدفها الأصلى، وبعد جمع أكثر من مليون دولار، ونتيجة لحملتهم الناجحة، توسعت Oculus VR ، حيث استوعب المزيد من الموظفين ومساحة مكتبية أكبر ، لكن لوكى وصف عمليته اليومية بأنها لم "تغير كل هذا بكثير".

ناجحة، حيث جمعت 2.4 مليون دولار أمريكى، أو 974٪ من هدفها الأصلى، وبعد جمع أكثر من مليون دولار، ونتيجة لحملتهم الناجحة، توسعت ، حيث استوعب المزيد من الموظفين ومساحة مكتبية أكبر ، لكن لوكى وصف عمليته اليومية بأنها لم "تغير كل هذا بكثير". تم الاستحواذ على Oculus VR من قبل فيس بوك فى مارس 2014 مقابل 3 مليار دولار أمريكى، وعلى الرغم من أن حصة لوكى لم يتم نشرها فقد قدرت مجلة Forbes صافى قيمة ثروته بـ 700 مليون دولار فى عام 2015.

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