شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Small Town Murders لعبة جديدة للنساء فوق سن الـ35 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة روفيو إنترتينمنت لعبة "Small Town Murders" ، وهى لعبة ألغاز جديدة تستهدف النساء فوق سن 35 سنة، فى محاولتها الأخيرة لتقليل اعتمادها على "Angry Birds"، وسعت Rovio إلى التنويع من قبل، حيث أصدرت ثلاث ألعاب بعيدة عن لعبتها الشهيرة Angry Birds منذ عام 2015، ولكن لم تحقق أيا منها نجاحا ساحقا بنفس الطريقة التى حققت بها لعبة Angry Birds عام 2011.

وقالت ميكا تامس مديرة استوديوهات روفيو: "نرى لعبة سمول تاون موردرز فرصة لتوسيع حافظتنا لأنواع مختلفة من اللاعبين ورواية قصص مختلفة".

وحققت Rovio ، المدرجة فى عام 2018، عائدات ألعاب ربع سنوية ثابتة تبلغ حوالى 60 مليون يورو (68 مليون دولار) فى السنوات القليلة الماضية، معظمها من ألعاب Angry Birds، لكن الأرباح تضررت من ارتفاع تكاليف التسويق ومنصة الألعاب 5G Hatch التى لم تستطع Rovio التسويق لها بين المستثمرين مثلما كانت تأمل.

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وكانت تستهدف ألعاب Rovio الأطفال، ولكنها الآن تستهدف البالغين الذين لديهم المزيد من الأموال لإنفاقها على عمليات الشراء داخل اللعبة، مثل التحركات الإضافية أو الأرواح لمواصلة اللعب.

وأضافت تامس لرويترز: "النساء البالغات من العمر 35 عاما فما فوق هم الجمهور الرئيسى المستهدف فى Puzzle Studio، إذ رأينا أن النساء فى هذه الفئة العمرية يلعبن هذا النوع من الألعاب أكثر من العادة وعادة ما تتاح لهن فرصة إنفاق الأموال على الألعاب." .