«السعر والمواصفات»..شاومي تعلن رسميًا عن هاتفها Redmi 9

أعلنت علامة "ريدمي Redmi" المملوكة لشركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية عن هاتفها الجديد "Redmi 9".
يأتى هاتف Redmi 9 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6,53 بوصة وبدقة FHD +، وبدرجة سطوع تعادل 400 شمعة، وبطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، وثقب أعلى منتصف الشاشة على هيئة قطرة الماء waterdrop يحتوى على الكاميرا الأمامية.
يأتي الهاتف بمعالج من نوع ميدياتك MediaTek Helio G80، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 3 و4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 و64 جيجابايت، والقابلة للتوسعة باستخدام كروت الذاكرة من نوع microSD,وبطارية بسعة 5,020 مللي أمبير ساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط عبر منفذ USB-C.
ويحتوى هاتف Redmi 9 على كاميرا خلفية رباعية، الأولى بدقة 13 ميجابكسل مستشعر رئيسي، والثانية بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع Ultra-wide ، وكاميرا ثالثة بدقة 5 ميجابكسل ماكرو، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل للعمق Depth .
بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وتتميز الكاميرا الأمامية بوضع الـ HDR وفلاش الشاشة لالتقاط صور سيلفي فى الظلام وإجراء مكالمات الفيديو.
يتوفر الهاتف باللون الأبيض وباللون الرمادي وباللون الأخضر
الأسعار المتوقعة للهاتف في مصر :
للنسخة 64+3 بسعر 2600 جنية .. والنسخة 128+4 بسعر 3000 جنية .
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