شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل فى تطبيق للخدمات الصحية يكشف استشارات المرضى لمستخدمين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح خلل في تطبيق للخدمات الصحية عن بعد للمستخدمين بعرض استشارات الفيديو لمرضى آخرين، حيث تقول الشركة إن البيانات الطبية الخاصة للأشخاص تعرضت لخطر بسبب خطأ سمح للأشخاص بمشاهدة استشارات الفيديو الخاصة بالمرضى الآخرين، فوفقًا لـ Babylon Health، تأثر عدد قليل من المستخدمين الموجودين في المملكة المتحدة بهذا الخلل الذي تم إصلاحه الآن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في حين تم التأكيد على تأثر ثلاثة مستخدمين فقط، قال أحد المستخدمين وهو روري جلوفر، الذي أبلغ عن خلل في البرنامج على تويتر، أن الخطأ سمح له بعرض أكثر من 50 تسجيلًا من مرضى آخرين نتيجة لذلك.

وقال جلوفر الذي أبلغ لأول مرة عن الخلل: "لقد صدمت"، مضيفا "لا تتوقع أن ترى أي شيء من هذا القبيل عندما تستخدم تطبيقًا موثوقًا به، إنه لأمر مروع أن نرى مثل هذا الخطأ الضخم قد حدث".

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وبحسب ما ورد تم حدوث لخطأ بعد أن قدمت الشركة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتبديل من الاستشارات الصوتية إلى الفيديو في منتصف المكالمة.

كما لاحظت BBC ، أنه لدى Babylon Health أكثر من 2.3 مليون مستخدم مسجل في المملكة المتحدة ويسمح للأشخاص بملء الوصفات بالإضافة إلى التحدث إلى المعالجين والأطباء والمتخصصين الآخرين.

أقرت شركة Babylon Health بالخلل في بيان، قائلة: "بعد ظهر يوم الثلاثاء 9 يونيو، حددنا الخلل وحل مشكلة في غضون ساعتين حيث تمكن أحد المرضى من الوصول إلى تسجيل استشارة مريض آخر، وأظهر التحقيق الذي أجريناه أن ثلاثة مرضى، قاموا بالحجز ولديهم مواعيد اليوم، قد تم تقديمهم بشكل غير صحيح، ولكنهم لم تشاهد تسجيلات استشارات المرضى الآخرين من خلال قسم فرعي من ملف تعريف المستخدم داخل تطبيق Babylon."

في حين تم احتواء المشكلة نسبيًا، إلا أنها تمثل مخاطر محتملة لنقل الخدمات الصحية عبر الإنترنت، وهي ممارسة شائعة بشكل متزايد تم دعمها أكثر بواسطة جائحة COVID-19.