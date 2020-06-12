شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو لسه محتار.. إيه الفرق بين متصفح جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شركة مايكروسوفت من المنافسة بقوة أمام جوجل فيما يتعلق بسوق متصفحات الإنترنت، حيث أصبح متصفحها الجديد مايكروسوفت إيدج، منافسًا قويًا لمتصفح Google Chrome وذلك بعد تضمين تحديث المتصفح في تحديث شهر مايو 2020 لنظام التشغيل ويندوز 10، وفيما يلى نعرض مقارنة بين متصفحي مايكروسوفت إيدج وجوجل كروم.

- أداء المتصفح

عند إجراء اختبارات السرعة باستخدام أداة browserbench.org كان هناك تفوق طفيف لمتصفح جوجل كروم على متصفح مايكروسوفت إيدج، حيث حصل كلاهما على درجة 85 و83.5 على التوالي، وذلك فيما يتعلق بسرعة المتصفح عند عرض صفحات المواقع على الإنترنت أو التفاعل معها.

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- استهلاك موارد الكمبيوتر

كشفت أداة iState Menus لقياس الأداء، أنه عند إجراء اختبارات بين المتصفحين كانت النتيجة لصالح متصفح مايكروسوفت إيدج، حيث وجد أن متصفح جوجل كروم قد استهلك موارد الكمبيوتر بنسبة 5.4% من وحدة المعالجة المركزية و3.84 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما استهلك متصفح مايكروسوفت إيدج 2.6 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، و2.6% من وحدة المعالجة المركزية.

- دعم الإضافات

يمكن للمستخدمين الآن تثبيت الإضافات من متجر مايكروسوفت، كما يمكنهم أيضًا تثبيت الإضافات من متجر جوجل كروم مباشرة في متصفح مايكروسوفت حيث إنه يعتمد على محرك كروميوم.

- الأمن والخصوصية

يتفوق متصفح مايكروسوفت إيدج نسيبًا في هذه النقطة، حيث يوفر ثلاث خيارات للأمان والخصوصية يمكن تخصيصها للتحكم في مستوى تتبع مواقع الإنترنت عند التصفح، وهي: أساسي، ومتوسط، ومتشدد.