شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلوث الهواء فى أوروبا مازال منخفضًا رغم تخفيف قيود الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات الأقمار الصناعية من خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوى أن تخفيف إجراءات الإغلاق عبر أوروبا لم تؤد إلى ارتفاع كبير فى مستويات تلوث الهواء، إذ تدرس خدمة المراقبة (CAMS) تأثير COVID-19 على مستويات جودة الهواء - بما فى ذلك معدلات ثانى أكسيد النيتروجين فى الغلاف الجوي.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، عندما تم إدخال تدابير إبطاء انتشار الفيروس القاتل، أظهرت بيانات الأقمار الصناعية انخفاضًا فى ثانى أكسيد النيتروجين والمواد الكيميائية الأخرى فى الغلاف الجوي.

ووجد الباحثون فى الصين، حيث تم تخفيف إجراءات الإغلاق فى وقت سابق، أن مستويات المواد الكيميائية الضارة قد عادت بالفعل إلى معدلات ما قبل COVID-19

ومع ذلك، لم يثبت أن هذا صحيح بالنسبة لأوروبا، حيث يتم تخفيف القيود ببطء - لكن الباحثين يقولون أنه من المتوقع زيادة الانبعاثات مرة أخرى.

ونفذت خدمة CAMS نظام مراقبة جديد لتتبع التغيرات فى ملوثات الغلاف الجوى، حيث تخرج أوروبا من القيود، وقالت الوكالة إنها لم تكتشف بعد إشارة واضحة لزيادة مستويات الملوثات والعودة إلى ظروف" العمل كالمعتاد ".

كشفت بيانات الأقمار الصناعية أنه بين يناير وأبريل، كان هناك انخفاض فى الملوثات مثل NO2 ، وبدرجة أقل PM2.5 و PM10، فى العديد من المناطق الأوروبية التى تزامنت مع إدخال إجراءات الإغلاق الصارمة.

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وقال مارك بارينجتون، كبير العلماء فى نظام إدارة ضمان الكفاءة، إنهم يتوقعون بالفعل رؤية علامات عودة هذه المواد الكيميائية إلى الغلاف الجوي.

وقال: "لم يظهر بعد فى بياناتنا"، مما يشير إلى أن الأعمال لم تعد إلى طبيعتها بعد فى معظم أنحاء أوروبا.

قد يكون من الصعب اكتشاف التغيرات فى تركيزات الملوثات، خاصة على نطاق زمنى قصير، حيث توجد اختلافات كبيرة فى التركيزات السطحية للملوثات، بسبب عوامل مثل الطقس.

وأضاف بارينجتون، إن المصادر الطبيعية للملوثات لم تتأثر بإجراءات الإغلاق، وتعانى إيطاليا وجنوب شرق أوروبا من نوبات من زيادة تلوث الهواء بسبب سحب الغبار من الصحراء فى مايو، مؤكدا إن هناك اختلافات فى طريقة تجميد الإغلاق وتخفيفه فى أجزاء مختلفة من العالم.