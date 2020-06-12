تكنولوجيا: سوني تكشف عن لعبة Resident Evil Village خلال الإعلان الرسمي عن #PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني عن الإصدار الجديد من سلسلة Resident Evil الذي ينطلق لاحقاً بعنوان Resident Evil Village، على أن يتم إصدار اللعبة لجهاز PlayStation 5 في 2021.

إصدار جديد من سلسلة ألعاب الزومبي الشهيرة Resident Evil، حيث قدم مطوري اللعبة الإصدار السابق خلال عام 2017 بعنوان Resident Evil 7.

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ويأتي الإصدار الجديد من اللعبة Resident Evil Village مع بطل اللعبة Ethan Winters وChris Redfield الذي ظهر في المقطع الترويجي الذي قدم من سوني، ومن المقرر أن يدفع ظهور بطل اللعبة Ethan Winters سلسلة من الأحداث الجديدة في اللعبة التي تنتهي بظهور Chris في قرية غامضة.

أيضاً من المقرر أن تأتي لعبة Resident Evil Village برؤية جديدة ترتكز على القتال بشكل رئيسي، مع إستكشاف مواقع جديدة، كما ينطلق الإصدار الجديد بوتيرة أسرع من Resident Evil 7، مع أحداث مثيرة وتفاعلية جديدة، كما أكد تقرير سابق على أن هذا الإصدار هو الأكثر رعباً في سلسلة Resident Evil.

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