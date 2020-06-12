تكنولوجيا: منشئي Sword & Sworcery يعودوا من جديد مع لعبة Jett: The Far Shore على #PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ما يقرب من عقد من الزمن على إطلاق لعبة Superbrothers: Sword & Sworcery EP، يعود منشئي اللعبة من جديد مع لعبة جديدة تسمى Jett: The Far Shore، قادمة إلى PlayStation 5 من سوني خلال موسم العطلات.
لم يتم كشف الكثير عن اللعبة سوى أنها ستضم موسيقى من قبل الفنان SCNTFC وسيتم إنشاؤها بالاشتراك مع شركة تسمى Pine Scented.
لقد حققت لعبة Superbrothers: Sword & Sworcery EP، والتي تم تطويرها بالشراكة مع شركة التطوير المستقلة Capybara Games، نجاحًا كبيرًا خاصةً على الهواتف المحمولة عندما وصلت إلى منصة iOS بشكل حصري لأجهزة آيباد في عام 2011. ثم وصلت لاحقًا إلى هواتف آيفون ومن ثم إلى منصات أخرى مثل Steam وغيرها. وبعد ذلك رأينها على Nintendo Switch في عام 2018، وكان وجودها على منصات متعددة من إحدى أسباب نجاحها بشكل كبير.
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