تكنولوجيا: لعبة Oddworld: Soulstorm قادمة إلى #PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لعبة Oddworld: Soulstorm تعود من جديد! فوفقًا لحدث PS5 اليوم، أعلنت شركة سوني أن لعبة Oddworld: Soulstorm قادمة إلى بلايستيشن 5، وبطولة الشخصية الخيالية الشهيرة Abe.
تم الإعلان عن لعبة Oddworld: Soulstorm في عام 2015 كطبعة كاملة للعبة Abe الثانية؛ Oddworld: Abe’s Exoddus. وتعتبر هذه المرة الأولى التي نسمع فيها عن اللعبة بعد ذلك الإعلان.
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