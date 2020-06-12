تكنولوجيا: Athia مشروع لعبة جديد من فريق Final Fantasy XV لجهاز سوني الجديد #PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت سوني مقطع ترويجي لمشروع Athia الجديد من فريق العمل القائم على تطوير لعبة Final Fantasy XV، حيث يطور مشروع Athia الآن لجهاز ألعاب سوني الجديد PS5.

Project Athia من العناوين الجديدة قيد التطوير لجهاز PS5، والتي كشف عن اللمحات الأولى منها خلال حدث PS5، وذلك من خلال مقطع فيديو ترويجي إستمر لدقيقة واحدة.

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لم يكشف مقطع الفيديو الترويجي لمشروع Athia عن الكثير من التفاصيل حول هذه اللعبة الجديدة التي تطور من فريق عمل Final Fantasy XV، إلا أن مقطع الفيديو الترويجي كشف عن البطلة الرئيسية لأحداث اللعبة مع أحداث خارقة وسحرية وعوالم غير تقليدية.

وترتكز أحداث لعبة Athia في إطار مغامرات مع الكثير من الأحداث والحركة، وتغييرات في البيئة المحيطة والظروف المناخية، حيث صرح مطوري اللعبة على أن الهدف الرئيسي من أحداث اللعبة دعم المستخدم بتجربة تفاعلية مثيرة.

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