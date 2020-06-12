كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف عن اصدارة جديدة من لعبة الإغتياﻻت والأكشن الشهيرة Hitman 3 قادمة لجهاز بلايستيشن 5، وذلك خلال حدث سوني الرسمي للإعلان عن النسخة الجديدة من منصة الألعاب الشهيرة بلايستشن، اعلان







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لعبة Hitman 3 قادمة على بلاي ستيشن 5 في يناير 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.