كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال حدث PlayStation 5 المباشر الخاص بها اليوم، عرضت شركة سوني مجموعة ألعاب جديدة تسمى Sackboy: A Big Adventure وهي تابعة لمنصة LittleBigPlanet الخاصة بألعاب الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة Media Molecule.
لقد تم تطوير اللعبة بواسطة Sumo Digital، وهو نفس الأستوديو الذي عمل على LittleBigPlanet 3، إذ يقوم بتطوير منصة ثلاثية الأبعاد جديدة.
لم تكشف سوني عن موعد الإطلاق بعد.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لعبة Sackboy: A Big Adventure قادمة على بلايستيشن 5 PS5# لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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