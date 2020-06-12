تكنولوجيا: سوني تكشف النقاب رسمياً عن جهاز الألعاب الجديد PlayStation 5 في حدث اليوم #PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني رسمياً الآن عن جهاز PlayStation 5 في الحدث الذي عقد اليوم على شبكة الإنترنت، حيث إستعرضت تصميم جهاز الألعاب الجديد الذي يجمع بين لوني الأبيض والأسود وهي نفس الألوان المستخدمة لذراع التحكم الجديد من سوني.

بعد عدة أشهر من كشف النقاب عن جهاز ألعاب مايكروسوفت Xbox Series X تقدم سوني اليوم نظرة واضحة للجيل الجديد من أجهزة الألعاب PS5، حيث تقدم سوني الجهاز الجديد في موسم العطلات قبل نهاية 2020 للأسواق، مع معالج AMD Zen 2 ثماني الأنوية، وكرت شاشة مخصص يرتكز على معمارية AMD RDNA 2.

ولقد إستعرضت سوني مواصفات جهاز الألعاب خلال شهر مارس الماضي، حيث يضم معالج AMD مخصص ويدعم 10.28 تيرافلوب، كما يستخدم ترددات متغيرة لوحدة المعالجة وكرت الشاشة، كما تستخدم سوني ذاكرة SSD في جهاز PS5، لدعم تحميل أسرع للألعاب مع سعة تخزين 825 جيجا بايت، بسرعة 5.5 جيجا بايت لكل ثانية. أيضاً وجهت سوني مطوري الألعاب للإستفادة من مواصفات جهاز الألعاب الجديد في سرعة القراءة.

من جانب أخر قدمت Epic Games تقنية Unreal 5 التي تعمل على PS5 لدعم عرض سينمائي بدقة 8K، مع تأثيرات الإضاءة الديناميكية، ومن المقرر أن يدعم PS5 محتوى بدقة عرض 8K، كما يدعم دقة عرض 4K عند معدل تحديث للإطارات 120Hz، كما يدعم صوت ثلاثي الأبعاد.

ولقد إستعرضت سوني تصميم ذراع التحكم DualSense الجديد خلال شهر أبريل الماضي، كما أوضحت تفاصيل مواصفات الإصدار الجديد من ذراع التحكم المخصص لجهاز PS5، حيث يأتي بأزرار مشغل تكيفية، مع إستجابة سريعة باللمس، وزر جديد يدعم مشاركة سريعة للمحتوى.

كما تأتي وحدة التحكم بلوحة D-pad مع أزرار في النصف العلوي من ذراع التحكم، بينما يأتي الجزء السفلي باثنان من عصا analog، كما يضم DualSense لوحة لمس تتوسط ذراع التحكم، مع شريط ضوئي بتصميم جديد في جانبي ذراع التحكم.

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ومن المقرر أن يدعم PS5 عدد 4000 لعبة من ألعاب PlayStation 4، لدعم اللاعبين في الإستفادة من معدل الإطارات الأسرع في الإصدارات القديمة من الألعاب.

ويتميز تصميم جهاز الألعاب الجديد PlayStation 5 بتصميم عمودي على غرار Xbox Series X، ولقد قدمت سوني اليوم إصدارين من PS5، حيث يضم الإصدار الأول محرك 4K Blu-ray، بينما يأتي الإصدار الثاني بتصميم رقمي كامل.

أيضاً يتميز إصدار PS5 الرقمي بدون محرك الأقراص 4K Blu-ray بتصميم أنحف، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الرقمي بسعر أقل من الإصدار المميز بمحرك الأقراص 4K Blu-ray.

كما يدعم PS5 التثبيت الأفقي أو الرأسي، مع تغيير بسيط في تصميم حامل الجهاز بين الإصدارين، كما يتضمن PS5 فتحات للتهوية، مع منافذ USB-A، وUSB-C.

يذكر أن شركة سوني تقدم إكسسوارات جديدة لجهاز PS5، تتضمن قاعدة شحن DualSense مع كاميرة HD جديدة، ومن المتوقع أن تكشف سوني لاحقاً عن مستوى تسعير الإصدارات الجديدة من PS5 والإكسسوارات الجديدة.

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