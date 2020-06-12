تكنولوجيا: لعبة Grand Theft Auto V قادمة إلى #PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من حدث سوني اليوم للكشف عن الألعاب القادمة إلى بلايستيشن 5، أعلنت شركة Rockstar Games أن لعبة Grand Theft Auto V قادمة إلى PS5 العام المقبل.

فقد بدأ العرض التقديمي للحدث بفيديو تشويقي قصير للعبة GTA V، وذلك قبل الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بجهاز بلايستيشن نفسه.

ولكن حسبما ذكرت سوني، فإن الجهاز سيحتوي على مجموعة متنوعة من التحسينات التقنية والبصرية، بالإضافة إلى تحسينات الأداء، كما ستكون أيضًا GTA Online الجديدة حصرية للإصدار الجديد.

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