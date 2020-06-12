تكنولوجيا: Ratchet & Clank أحدث ألعاب المغامرات التي تنطلق لجهاز الألعاب الجديد #PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سوني اليوم عرض حي لأحدث ألعاب المغامرات Ratchet & Clank: Rift Apart التي ترتكز أحداثها على السفر بين الأبعاد، والتي تنطلق لجهاز الألعاب الجديد PlayStation 5.
يحظى جهاز الألعاب الجديد من سوني PlayStation 5 بمجموعة متنوعة من الألعاب، التي تتضمن ألعاب السباق، والأكشن، إلى جانب ألعاب الرعب وأيضاً ألعاب المغامرات.
ومن بين الألعاب التي كشف عنها اليوم خلال حدث PlayStation 5، لعبة المغامرات الجديدة Ratchet & Clank: Rift Apart، حيث كشفت سوني عن مقطع فيديو ترويجي لأحداث اللعبة التي تنتقل بين أبعاد وعوالم مختلفة.
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