تكنولوجيا: سوني تكشف عن لعبة Returnal أحدث ألعاب الرعب لجهاز #PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سوني عرض حي لأحدث الألعاب المقدمة لجهاز الألعاب الجديد PlayStation 5، والتي يأتي من بينها لعبة Returnal التي تدور أحداثها المرعبة في الفضاء.

كشفت عملاق تصنيع وحدات التحكم في الألعاب سوني اليوم عن مجموعة من الألعاب الجديدة التي تقدم للمستخدمين مع جهاز الألعاب الجديد PlayStation 5.

ويأتي المقطع الترويجي للعبة Returnal ليكشف عن أحداث اللعبة التي تدور في الفضاء في إطار مرعب مع بطلة أحداث اللعبة التي تتحدث في المقطع الترويجي عن كيفية تعرضها للموت يومياً، كما تكشف عن التغييرات التي تطرأ على الكوكب الذي تدور أحداث اللعبة فيه.

المصدر

اعلان





